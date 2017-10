Premier Rajoy: 'Spanje zal niet verdeeld worden'

De Spaanse grondwet voorziet in een artikel waarmee de Spaanse regering de onafhankelijkheid van een regio kan schorsen. Nog nooit heeft een Spaanse regering dit artikel aangewend. Het wordt in politieke kringen dan ook omschreven als een 'nucleaire bom'. Tot nu toe was Rajoy uiterst vaag over deze mogelijkheid, maar in een interview met de Spaanse krant maakt de premier duidelijk dat hij deze optie niet uitsluit. 'Ik sluit niets uit dat binnen de grenzen van de wet past. Idealiter zou het niet nodig zijn dergelijke extreme maatregelen te treffen, maar als het noodzakelijk is om zaken tegen te houden, sluit ik het niet uit.'



Bij het referendum vorige week stemde ruim 90 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid. Daarom wil premier Carles Puigdemont van Catalonië wellicht dinsdag al de onafhankelijkheid uitroepen. Tot groot ongenoegen van Rajoy: 'Spanje zal niet verdeeld worden en de nationale eenheid blijft behouden.' Het is voor het eerst dat de hij een interview geeft sinds een week geleden Catalonië in een verboden referendum stemde voor onafhankelijkheid.



Volgens Rajoy is het aan de Catalaanse leiders om de nodige stappen te zetten zodat Madrid niet fors moet ingrijpen. Maar de Spaanse regering zal pas rond de tafel gaan zitten met de naar autonomie strevende Catalanen als de dreigende toon achterwegen wordt gelaten. 'Bedenk goed: we kunnen niets uitwerken als de nationale eenheid wordt bedreigd', aldus de premier. Bij hardhandig politie-ingrijpen rond het referendum raakten vorige week honderden mensen gewond. Rajoy laat nu weten dat de 4.000 extra agenten in Catalonië blijven.