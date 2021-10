Premier Rutte en voorzitter Europees Parlement mengen zich in Sloveense Twitteraanval

Student (21) werd langzaam blind, revoluti­o­naire ingreep voorkomt doemscena­rio

8:01 Talha Aydin is 21 jaar, studeert in het Belgische Hasselt en had tot voor kort één zekerheid: op zijn 35e zou hij volledig blind zijn. Of misschien al veel eerder. Tot hij in het Universitair Ziekenhuis in Gent als een van de eerste twee patiënten gentherapie kreeg toegediend. ,,Nu moet ik niet meer met de schrik leven dat ik morgen of volgend jaar helemaal niets meer zal zien”, zegt Talha. ,,En toch heb ik heel hard getwijfeld of ik de operatie wel zou laten uitvoeren.”