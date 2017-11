Premier Sint-Maarten afgezet na ruzie over noodfonds

Stel treft groep krakers aan in huis na weekendje weg

18:34 Na een weekendje weg kwamen de Belgisch Erik en Linda (59) afgelopen maandagavond voor een onaangename verrassing te staan. Het huurhuis van Linda in Gent was namelijk in hun afwezigheid gekraakt door Romazigeuners. Zij kon daardoor haar eigen woning niet meer binnen, en dat een dag voordat ze onder het mes zou gaan.