Premier Spanje belooft zwaardere straf voor haatmisdrijven

Hij wil vrijdag een spoedzitting houden met de commissie die dit soort haatmisdrijven volgt.



Afgelopen weekend werd een 20-jarige man door acht gemaskerde daders mishandeld in het centrum van Madrid. Hij werd uitgescholden en in zijn lip gesneden. Ook kerfden ze het scheldwoord ‘maricon’ (flikker) op zijn bil. Na de mishandeling lieten de daders de man achter in de portiek van zijn woning in de wijk Malasaña, waar hij woont, een wijk die gewoonlijk bekend staat om zijn vreedzame karakter.



De daders zijn nog voortvluchtig. De politie doet op dit moment onderzoek naar de mishandeling en zoekt de daders.



Het geweld gebeurde twee maanden na de doodslag op een andere homoseksuele jongeman, de 24-jarige Samuel, in het noorden van het land. Ook hij werd eerst voor homo uitgescholden. Daarna werd hij door zijn belagers dood geslagen. Een daad die Spanje schokte. In de eerste helft van 2021 zijn er 43 procent meer homofobe misdaden gepleegd in Spanje dan in het hele jaar 2020.



Spanjaarden demonstreren woensdagavond in Madrid en andere Spaanse steden tegen homofoob geweld.