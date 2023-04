President Biden (80) bevestigt kandidatuur voor presidentsverkiezingen 2024

President Joe Biden (80) stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij dinsdag bekend gemaakt in een videoboodschap . Het is precies vier jaar na zijn aankondiging deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2020.

‘Let’s finish the job’ noemt Biden zijn campagne waarmee hij opnieuw president van Amerika hoopt te worden. ,,Er is niets belangrijker dan vrijheid. Dat is waar ik voor stond tijdens mijn eerste termijn. Om te vechten voor onze democratie. Om onze rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen in dit land gelijk wordt behandeld”, begint hij zijn 3 minuten durende video. Biden blijft zich sterk maken voor het recht op abortus, voor wat mensen mogen lezen en van wie ze mogen houden, doelend op homohuwelijken. ,,Hebben we de komende jaren meer of minder vrijheid? Meer of minder rechten? Ik weet het antwoord wel.”

In de video zet Biden zich duidelijk af tegen zijn grote rivaal Donald Trump. Hij spreekt zich uit tegen de ‘MAGA-Republikeinen’ (Make America Great Again, de slogan van Trump in 2016) en heeft het over een “strijd om de ziel van ons land”. Biden wilde tijdens zijn presidentschap korte metten maken met de verdeeldheid in de Verenigde Staten en hoopt dat met nog eens vier jaar af te kunnen maken.

Oudste president

De 80-jarige Democraat is reeds de oudste president van het land. Volgens een recente peiling heeft circa een kwart van de Democraten vertrouwen in zijn kandidatuur en de rest zou straks liever een jongere president zien aantreden. Er zijn onder de Democratische politici nog geen kopstukken die het Biden moeilijk kunnen maken. Er hebben zich er pas drie kandidaat gesteld, inclusief de president. Maar de voorverkiezingen zijn volgend jaar van februari tot juni.

Op dit moment is de polarisatie in Amerika nog zeker niet verholpen. De presidentsverkiezing in november volgend jaar lijkt weer uit te draaien op een tweestrijd tussen Trump en Biden. Maar veel kiezers hebben helemaal geen zin in een herhaling van vier jaar geleden. Volgens peilingen zouden kiezers van hun eigen partijen liever jongere kandidaten zien. Als Biden herkozen wordt, is hij 86 aan het eind van zijn tweede termijn.