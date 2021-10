President Ecuador roept noodtoestand uit wegens drugsgeweld

In Ecuador zitten zo’n 39.000 mensen vast in de 65 gevangeniscomplexen, terwijl die zijn ingericht voor grofweg 30.000 gevangenen. Eind september kwam het in een gevangenis in het zuidwesten van het land tot gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes die banden hebben met drugshandel en Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Daarbij kwamen 119 gevangenen om. Dit jaar waren er al meerdere bloedige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste en onderbezette gevangenissen van het land.