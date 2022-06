President Ecuador verlaagt brandstofprijzen na aanhoudende protesten

Bekriti­seer­de politie­chef met verlof na onthullin­gen in onderzoek dodelijke schietpar­tij Texas

De politiechef die het voor het zeggen had toen een 18-jarige schutter vorige maand negentien kinderen en twee docenten doodschoot op een basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde, wordt naar huis gestuurd met betaald verlof. Dat meldt het schoolbestuur waar de politiechef in dienst is in een persbericht.

23 juni