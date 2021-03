President Tanzania die corona maar overdreven vindt, 'krijgt hartstilstand door virus’

In Tanzania is grote bezorgdheid ontstaan omdat president John Magufuli al elf dagen niet meer in het openbaar is gezien. De 61-jarige president is volgens oppositiebronnen met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Sommige Afrikaanse media beweren dat zijn situatie kritiek is. Magufuli is een fervent coronacriticus: hij ontkent het bestaan van het virus niet, maar hij vindt alle ophef rondom het aantal besmettingen en opnames maar overdreven.

De langdurige afwezigheid van Magufuli is volgens Associated Press (AP) ongebruikelijk, omdat de president doorgaans meerdere televisietoespraken per week geeft. Maar nu de onrust in het land toeneemt, houdt zijn regering de kaken stijf op elkaar. Oppositieleider Tundu Lissu doorbreekt wél het stilzwijgen en stelt dat de president met een hartstilstand opgenomen in het ziekenhuis van Nairobi. Zijn situatie zou kritiek zijn, nadat hij met het coronavirus zou zijn opgenomen op de intensive care, meldt BBC op basis van oppositiebronnen.

De rechts-populistische president John Magufuli heeft het virus en de pandemie sinds de uitbraak in het land volgens critici nooit serieus genomen. Hij weigert zijn land op slot te doen en vindt vaccins niet nodig. Het virus zou volgens hem ‘demonisch’ van aard zijn. ,,Corona is de duivel en die kan niet overleven in het lichaam van Jezus”, verzekerde hij zijn volgelingen in een van zijn televisietoespraken.

Kruidenmengsels

Afgelopen zomer maakte de in 2015 aangetreden president bekend dat zijn land het coronavirus had verslagen door drie dagen lang onophoudelijk te bidden. Tanzania, een van Afrika’s meest bevolkte landen met 60 miljoen mensen, stopte een paar maanden daarvoor al met het registreren van het aantal besmettingen en doden. Functionarissen die kritiek uitten op dit beleid, werden door de regering ontslagen.

Dat Magufuli nu zelf besmet is geraakt met het virus, komt voor de inwoners van het christelijke Tanzania niet als een verrassing, zegt oppositieleider Lissu. Zo zou zijn grote rivaal diverse grote bijeenkomsten hebben bezocht zonder daarbij de coronaregels in acht te nemen. Ook zou hij nog nooit een mondkapje hebben gedragen. ,,Dit is iemand die herhaaldelijk en publiekelijk de gevestigde geneeskunde heeft ondermijnd. Hij vertrouwt uitsluitend op gebeden en onbewezen kruidenmengsels”, tiert Lissu, die in oktober tweede werd bij de presidentsverkiezingen.

WHO bezorgd

Ondertussen slaat de Amerikaanse ambassade in Tanzania alarm over de dreigende situatie in het land. Gezondheidsinstellingen zouden de situatie op termijn niet meer aan kunnen, schreef de ambassade in een officiële verklaring. Volgens diverse media liggen ziekenhuizen vol en slaat ondertussen ook de Zuid-Afrikaanse variant ongenadig hard toe.

In de afgelopen twee maanden stierven bovendien meer dan 60 zusters en 25 priesters aan corona, zo maakte de aartsbisschop van Tanzania begin maart bekend. ,,Covid-19 is nog steeds onder ons. We moeten stoppen met onvoorzichtig zijn”, aldus de aartsbisschop in een interview met persbureau CNS. ,,Laten we onszelf beschermen en de verspreiding van het virus een halt toe roepen. Mensen moeten gezichtsmaskers gaan dragen en hun handen wassen met water en zeep.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is eveneens bezorgd om de nijpende situatie in Tanzania. Voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus drong er bij de regering op aan om de statistieken weer te registeren en die gegevens met de rest van de wereld te delen. ,,Deze situatie blijft zeer zorgwekkend”, aldus Ghebreyesus.

De situatie in Tanzania doet denken aan die van Brazilië, waar de complete gezondheidszorg als gevolg van falend beleid op instorten staat. President Jair Bolsonaro wordt in de media fel bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en omdat hij vindt dat coronamaatregelen te veel schade toebrengen aan de economie.

