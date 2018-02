President Zuma krijgt 48 uur de tijd om zelf op te stappen

Partijvoorzitter Cyril Ramaphosa en algemeen secretaris Ace Magashule zouden Zuma het ultimatum persoonlijk hebben gesteld nadat het uitvoerend comité van het ANC urenlang achter gesloten deuren had vergaderd in een hotel in Irene, nabij Pretoria.

Ook de oppositie in Zuid-Afrika drong gisteren nogmaals aan op zijn vertrek. ,,Zuma heeft de Grondwet overtreden en het parlement is er niet in geslaagd hem rekenschap te vragen", zei Mmusi Maimane, leider van de belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Alliantie (DA). Op een persconferentie in Kaapstad eiste hij de ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen.

Probleem zit in hele ANC

Indien Zuma opstapt, volgt partijvoorzitter Ramaphosa hem op. De partij heeft de middelen om de president terug te fluiten, maar het staatshoofd wil dat moment zo lang mogelijk rekken. ,,Het probleem is niet alleen Jacob Zuma, het is het hele ANC", zei de leider van de Afrikaanse Christendemocratische Partij, Kenneth Meshoe, op de persconferentie. ,,Het is belangrijk wij op nul beginnen. Want met Ramaphosa blijven dezelfde mensen aan de macht, die corruptie verdedigen en beschermen.