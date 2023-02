Pretpark Plopsa in opspraak: scheldpartijen, beledigingen en pesten, tientallen werknemers trekken aan de bel

Onbe­schrijf­lijk leed van de aardbeving in kaart: meer dan 40.000 doden geteld, vrees voor verdere stijging

Een week na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië - in een gebied ter grootte van ruim twee keer Nederland - keren steeds meer internationale reddingswerkers naar hun thuisbasis. De kans op het vinden van overlevenden is minimaal. De focus ligt nu op humanitaire hulp.