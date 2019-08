Priester jaar geschorst na sadistische en gewelddadige doop jongetje

In een schokkende video die werd gemaakt tijdens de doop die onlangs plaatsvond in de Marienburgkerk in de plaats Gatsjina bij Sint-Petersburg (Rusland) is te zien hoe Necheporenko het blote kereltje hardhandig in het doopvat probeert te duwen. De moeder kijkt aanvankelijk rustig toe, maar ze springt volledig uit haar vel als ze ziet hoe de priester met haar zoontje omgaat. Als ze probeert de priester tot bedaren te brengen, lijkt hij het kindje nog krachtiger vast te pakken. Op dat moment schreeuwen de moeder en het kind keihard, zo is te horen in het filmpje. Volgens Anastasia Alexeeva (24), de moeder, raakte de kleine Demid lichtgewond tijdens de geruchtmakende doop. Aan lokale media vertelde ze dat hij krassen en blauwe plekken in zijn nek en op zijn schouders had. ,,Toen ik hem wees op zijn woeste optreden, haalde hij zijn schouders op en zei ‘dit doe ik al 26 jaar op dezelfde manier'. Heus, hij deed alles om mijn kind pijn te doen. De man moet gezien hebben dat mijn kind te groot is voor het kleine doopvat. Toch bleef hij duwen. Daarom probeerde ik Demid uit zijn armen te trekken.”

Huilen

De moeder vertelde later, nadat ze bij de politie aangifte had gedaan van mishandeling van haar zoontje, dat de ceremonie haar omgerekend 40 euro had gekost. ,,Wel veel voor een sadistische behandeling waardoor mijn kind getraumatiseerd is geraakt. Als hij een kerk ziet, begint hij al te huilen.” Een bron binnen de kerk waar Necheporenko voor werkt, noemde het woord ‘gewelddadig’ dat Anastasia Alexeeva gebruikte, terecht. ,,Dat is nog zwak uitgedrukt.”



De betrokken priester heeft kort voor zijn schorsing in alle hevigheid ontkend het kindje iets aan te hebben gedaan. Hij herkent zich absoluut niet in de beschuldiging aan zijn adres. Zijn verklaring: ,,Ik heb niets gedaan. Alles is de schuld van de hoog opgelopen emoties van de vrouw. Zij is iemand zonder enige kerkervaring en niet klaar voor een doop volgens Russisch orthodoxe tradities. Die schrijven voor dat een kind tijdens de doop driemaal onder water gaat. En dat heb ik geprobeerd te doen. Ik heb gewoon mijn plicht gedaan en zij is de eerste die zich over mij heeft beklaagd.”



De politie is nog bezig met het onderzoek naar of de priester zich vaker misdroeg. De kerk is betrokken bij het onderzoek en Fotiy Necheporenko zal binnenkort door het bestuur aan de tand worden gevoeld. De bisschop hoopt dat alle ophef over dopen in Russisch-orthodoxe kerk niet zal leiden tot minder ceremonies. ,,Dit is een vervelend, uitzonderlijk incident”, aldus bisschop Mitrophan in een verklaring. Hij hoop dat de familie van het jongetje naar de kerk blijft komen. Of ze dat doen, is nog onduidelijk.