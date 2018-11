Priester verduistert 120.000 euro om te gokken

Ook had hij tegenover bisschop Gerhard Feige toegegeven dat hij in de verleiding was gekomen om te gokken en daarom het geld had verduisterd. Het bisdom zei dat de man al sinds de zomer het geld verduisterde.



Of hij in zijn parochie Ballenstedt (Saksen-Anhalt) mag blijven werken wordt nog in de gemeente besproken. De Maagdenburger bisschop zal daarna een aanbeveling van de raadsvergadering krijgen. Feige had de pastoor al als hoofd van de parochie van Ballenstedt ontslagen en verdere maatregelen aangekondigd. Volgens de bisschop moet de 64-jarige het geld terugbetalen.