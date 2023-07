Prigozjin zou in Sint-Petersburg zijn en ligt zwaar onder vuur: ‘verrader’ wordt toch aangepakt

Oorlog Oekraïne LIVE | Ook hersenlet­sel en meerdere botbreuken voor besmeurde Russische journalis­te

De Russische onderzoeksjournalist Elena Milashina heeft hersenletsel en meerdere botbreuken opgelopen tijdens een mishandeling door onbekende aanvallers in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Eerder doken al foto’s op van Milashina in het ziekenhuis, waarop vooral te zien was hoe ze met verf was besmeurd. En Jevgeni Prigozjin is niet in Belarus, heeft de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko donderdag bekendgemaakt. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.