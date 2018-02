Primeur: transgender vrouw geeft borstvoeding

Een Amerikaanse transgender vrouw is erin geslaagd om haar baby borstvoeding te geven. Haar partner was daar zelf niet voor te porren, zo meldt het blad Transgender Health.

De 30-jarige vrouw volgde al zes jaar hormoontherapie, maar had nog geen geslachtsveranderende operatie of borstvergroting ondergaan, toen ze de artsen benaderde met de vraag of ze borstvoeding zou kunnen geven.

Voor de geboorte van het kind gaven de artsen de vrouw gedurende drie en een halve maanden een behandeling om haar melkproductie kunstmatig op gang te brengen. Ze moest hormonen nemen, naast een medicijn dat de melkproductie stimuleert en een mannelijke hormonenblokker. Daarnaast moest ze afkolven om haar borsten te stimuleren.

Resultaat

Binnen de maand kon de vrouw de eerste druppeltjes melk afkolven. Na drie maanden nam dit toe tot 227 gram moedermelk per dag. De baby kreeg de eerste zes weken uitsluitend borstvoeding. Een kinderarts die toeziet op de groei van de baby, bevestigde dat het een normale groeicurve had en gezond was. Nadien kreeg het kind ook flesvoeding, omdat er onvoldoende moedermelk werd aangemaakt.

Ondertussen is de baby zes maanden oud en maakt borstvoeding nog altijd deel uit van haar dieet.

Dr. Tamar Reisman van het Mount Sinai-ziekenhuis in New York was betrokken bij de behandeling. ,,Transgendergeneeskunde gaat steeds meer deel uitmaken van de algemene geneeskunde. We krijgen wetenschappelijk bewezen data, we krijgen een meer gestandaardiseerde zorg, we krijgen meer reproductieve opties," zegt ze.

,,Er zijn gevallen op het internet waar mensen zelf berichten over transvrouwen die met een doe-het-zelfaanpak borstvoeding proberen te stimuleren, maar dit is het eerste geval van een geïnduceerde functionele lactatie in de academische literatuur,” stelt Reisman.

