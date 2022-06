Prins Charles ontving miljoenen euro’s in contanten van Qatarese sjeik

De Britse Prins Charles ontving tussen 2011 en 2015 drie miljoen euro in contanten van een Qatarese sjeik. Dat bericht The Sunday Times . Het ging om donaties voor de liefdadigheidsinstelling van Charles.

Charles ontving op drie momenten tassen met contant geld van sjeik Hamad bin Jassim Al Thani, van 2007 tot en met 2013 premier van Qatar. Het geld, overhandigd in onder andere de winkeltassen van het chique Londense warenhuis Fortnum & Mason, was bedoeld voor het Prince of Wales’s Charitable Fund, de liefdadigheidsinstelling van prins Charles die zich onder meer bezighoudt met het restaureren van erfgoed. De stichting laat weten inderdaad geld te hebben ontvangen en dat het de keuze van de donor was om dit in contanten te overhandigen.

‘Niet illegaal’

The Sunday Times schrijft dat er geen reden is om aan te nemen dat er iets illegaals is gebeurd. Ook Clarence House, het kantoor van Charles, weerspreekt dat. De donaties werden direct overhandigd aan het fonds en ‘daarbij werden de juiste procedures gevolgd’, zo laat een woordvoerder weten.

Omkoopschandaal

Toch is de onthulling pikant. De Britse kroonprins en zijn organisatie zijn eerder in verband gebracht met verschillende omkoopschandalen. Zo kwam vorig jaar naar buiten dat een Saoedische zakenman bijna 2 miljoen euro had gedoneerd aan Charles’ fonds in ruil voor een koninklijke onderscheiding. Ook andere steenrijke zakenmannen hebben met gulle donaties de koninklijke aandacht van Charles gekocht. Zo mocht een Russische miljonair na een gift van 3 ton een bezoek aan Charles brengen in Schotland.

Verschillende bestuursleden van Charles’ liefdadigheidsstichting stapten op vanwege hun rol in de schandalen. Clarence House heeft altijd ontkend dat Charles persoonlijk op de hoogte was van de omkopingen.

