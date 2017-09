Prins George voor het eerst naar school

Op foto's op Twitter verspreid door Kensington Palace - de account van de hertog en hertogin van Cambridge, prins Harry en hun koninklijke stichting - is te zien hoe prins George kennismaakt met het vrouwelijke hoofd van de school. Ietwat verlegen geeft hij haar een handje. Daarna loopt de Britse troonpretendent - gekleed in blauwe schoolkleding - hand in hand tussen het schoolhoofd en zijn vader in naar het schoolgebouw. Prins William draagt de schooltas van zijn zoontje.

Eerder vanmorgen plaatste Kensington Palace een soortgelijke foto op Twitter van de eerste schooldag van prins William in januari 1987. Hij werd tot de schooldeur begeleid door zijn moeder prinses Diana omdat zijn vader prins Charles onverwachts vast was komen te zitten in een sneeuwstorm in Schotland. De Britse kroonprins was wel aanwezig toen zijn jongste zoon prins Harry voor het eerst naar school ging, zo meldt The Telegraph.