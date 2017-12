Prins Philip steunde in diepste geheim nucleaire ontwapening

Deze pacifistische ontboezeming is opmerkelijk omdat prins Philip een gepassioneerd voorstander van het leger is en zelf tijdens de Tweede Wereldoorlog diende. Daarnaast is hij al zestig jaar lang ceremonieel hoofd van de Britse Koninklijke Marine. Maar uit privécorrespondentie tussen de hertog en Lord Brockway, een van de meest radicale Britse parlementariërs, blijkt dat hij de spanning tussen Amerika en Rusland 'belachelijk' en 'onnodig' vond.



Op 12 februari 1981 schreef Lord Brockway, een bekende antikernwapenactivist, aan prins Philip een brief waarin hij een kopie van een speech bijsloot van graaf Mountbatten, de oom van de prins. Hierin stond: ,,Als een militair die een halve eeuw diende, kan ik u in alle eerlijkheid zegen dat de nucleaire wapenwedloop onzinnig is. Het bestaan hiervan is alleen maar gevaarlijk voor ons.''



De hertog, een van de titels van Philip, beantwoordde deze brief vijf dagen later. ,,Beste Lord Brockway. Dank voor de kopie van de speech van Lord Mountbatten. Ik ben het eens met alles wat hij zei. Ik vind ook dat de wapenwedloop belachelijk is.''