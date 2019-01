Prins Philip zegt sorry voor ongeluk

In de brief van 21 januari, vier dagen na het ongeluk, zegt Philip alsnog sorry tegen Emma. ,,Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, begint hij zijn schrijven. ,,Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg”, schrijft Philip.

De prins geeft in zijn brief aan dat hij de auto waar Fairweather in zat niet had gezien door de laagstaande zon. ,,Ik wens je een voorspoedig herstel na deze stressvolle ervaring”, besluit Philip zijn excuus. In gesprek met de Sunday Mirror over de brief, die 23 januari op de mat binnenkwam, zegt Fairweather blij te zijn met het (ietwat late) excuus van de prins. ,,Ik vond het erg leuk dat hij gewoon afsloot met 'Philip', in plaats van zijn formele titel. Ik was blij verrast door dat persoonlijke tintje.”

Volledig scherm © EPA

Fairweather had aanvankelijk geklaagd dat ze niets persoonlijks van de 97-jarige prins had gehoord. In de media betwijfelden velen de rijvaardigheid van de hoogbejaarde prins.

Het ongeval vond plaats nabij Sandringham House, het landhuis van de koninklijke familie op het omvattende landgoed Sandringham vlak bij het gelijknamige dorpje in Norfolk.

Philip zelf zat achter het stuur van een Range Rover toen die crashte met een andere auto. Volgens een ooggetuige kwam de wagen van de prins op zijn kant te liggen. Philip werd uit zijn auto geholpen en was bij bewustzijn maar ‘erg geschrokken’. De politie liet hem voor de zekerheid een blaasproef doen, waaruit bleek dat de royal niet gedronken had.

De bestuurder van de andere auto, Emma Fairweather, raakte licht gewond.

Kritiek

Prins Philip kroop twee dagen na zijn auto-ongeluk weer achter het stuur. De Britse tabloids Daily Mail en The Sun toonden foto’s van de hertog van Edinburgh in een Land Rover bij de ingang van het koninklijk landgoed Sandringham. Op de opnamen leek Philip (97) geen veiligheidsgordel te gebruiken.

Het nieuws werd meteen overgenomen door de BBC en andere media. Op Twitter brak een ‘storm’ van kritiek los met honderden woedende reacties. Centraal daarbij de vraag hoe de prins het in zijn hoofd haalde om zonder gordel te rijden, twee dagen nadat hij een fikse aanrijding had veroorzaakt, waarbij twee vrouwen en een baby evenals hij zelf aan de dood ontsnapten.

Brokstukken