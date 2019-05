Prinses Viktória: Soms bekruipt je het gevoel dat dit werk uitzichtloos is

Omdat ze met haar man eerst in Rome en sinds een jaar in Genève woont, is prinses Viktória misschien het minst zichtbare lid van koninklijke familie. Viktória Cservenyák (37) ofwel prinses de Bourbon de Parme trouwde in 2013 met Prins Jaime (46) , de zoon van prinses Irene en Carlos Hugo de Bourbon de Parme (1930-2010).



In beeld komt de in Hongarije geboren prinses Viktória hoofdzakelijk door haar werk voor kinderrechtenorganisatie Save the Children waarvan de juriste beschermvrouw is sinds 2015. Met de functie volgt ze de voetstappen van koningin Juliana, de oma van haar man. Juliana was sinds de oprichting beschermvrouw van de Nederlandse tak van de organisatie en bleef dat tot haar dood in 2004.