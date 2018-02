Privédetective: Dood Ivana Smit was geen ongeluk

Thomas meldde via Twitter dat hij ,,duidelijk bewijs heeft dat naar Ivana's dood een moordonderzoek moet worden verricht". In een toelichting aan de Belgische zender TV Limburg zei Williams-Thomas: ,,Als dit in Groot-Brittannië was gebeurd, zou er zeker een moordonderzoek zijn gestart." De detective verwacht de komende zeven tot tien dagen nog meer informatie. Daarna zal hij verslag uitbrengen aan de familie en de autoriteiten in Nederland en Maleisië.



Williams-Thomas keerde vandaag terug uit Maleisië. Hij hoopt dat zijn bevindingen de Maleisische autoriteiten doen overwegen om het onderzoek te heropenen. De detective schetst tegenover TV Limburg dat corruptie binnen de politie een groot probleem is in Maleisië. ,,Het is een schokkende gedachte dat de politie in de 21ste eeuw meedoet aan doofpotoperaties." Hij ziet echter toch mogelijkheden: ,,Mensen zijn bang, maar ze willen wel graag anoniem praten'', zo zei hij.