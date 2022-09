Privévliegtuig verdwijnt van radar boven Oostzee, gezin aan boord

Geen teken van leven

De bekende trackingwebsite Flightradar24 , waar gebruikers alle vluchten ter wereld nauwlettend kunnen volgen, bevestigt dat het vliegtuig in de problemen is gekomen. Kort na het opstijgen zou het contact met de luchtverkeersleiding zijn verbroken.

Spaanse en Franse straaljagers onderschepten het toestel, maar slaagden er niet in contact te maken met de cockpit. De piloten van beide gevechtsvliegtuigen konden ook niemand zien zitten in de cockpit.

Vlucht

Het vliegtuig, een Cessna 551, maakte in Keulen geen aanstalten om te landen en zette zijn weg gewoon verder. Een Duitse straaljagerpiloot probeerde intussen uit te zoeken wat er aan de hand was. Ook hij kreeg echter geen zicht op wat er zich juist afspeelde.

Bij het verlaten van het Duitse luchtruim nam een Deense straaljager de begeleiding van de privéjet over. De piloot stelde omstreeks 19.45 uur vast hoe het toestel snel hoogte verloor, begon te tollen en neerstortte in zee. Mogelijk was het vliegtuig door zijn brandstofvoorraad heen. Er zou ook sprake van zuurstofgebrek in de cockpit met daaropvolgend verlies van bewustzijn, maar dit is nog niet officieel bevestigd.