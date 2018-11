Proces El Chapo: exit voor kandidaat-jurylid dat om handtekening vroeg

De kandidaat was een jonge Colombiaan die al twintig jaar in New York woont. Hij werd geboren in Medellin, in de jaren negentig de gevaarlijkste stad ter wereld dankzij drugsbaron Pablo Escobar en zijn cocaïnehandel. Vandaag raakte bekend dat het kandidaat-jurylid een gerechtsdeurwaarder van de rechtbank in Brooklyn had gevraagd of hij een handtekening kon regelen van El Chapo, na Osama Bin Laden de meest gezocht man door de Verenigde Staten.