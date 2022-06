Proces over terreuraanslagen Parijs: levenslang geëist tegen Salah Abdeslam

Salah Abdeslam is de enige nog levende aanslagpleger. Hij wordt ervan beschuldigd te zijn gevlucht nadat zijn bomvest niet werkte, maar de 32-jarige Fransman verklaarde zelf dat hij zich had bedacht na de terreuraanslagen in Parijs. Moordcommando's doodden er op 13 november 130 mensen in de concertzaal Bataclan, op terrassen voor cafés en bij het Stade de France in Saint-Denis. De meeste slachtoffers vielen in concertzaal Bataclan, waar een optreden bezig was van de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal.