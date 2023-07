Proefproject biedt oplossing tegen bosbranden: ‘Moeten vuur als iets nuttigs kunnen zien’

met video Dik boven de 40 graden in Zuid-Europa: zo heet wordt het op jouw vakantiebe­stem­ming

De afgelopen week kreeg Europa al te maken met extreme temperaturen, maar het wordt nog heter. Lokale hitterecords worden dinsdag en woensdag ongetwijfeld verbroken en het einde van de hittegolf is voorlopig nog niet in zicht. Waar worden de hoogste temperaturen verwacht en zijn er ook plaatsen waar je terecht kan voor verkoeling? Meteoroloog Jonas De Bodt blikt vooruit op het weer in acht populaire vakantiebestemmingen.