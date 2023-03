Prominente politica in Tanzania wil homo’s laten castreren

UPDATE Ruim 80 arresta­ties in Parijs bij massale protesten tegen Franse pensioen­her­vor­min­gen

In verschillende steden en dorpen in Frankrijk zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan uit onvrede over de pensioenhervormingen die de regering wil doorvoeren. Alleen al in Parijs waren er volgens de politie 4000 mensen op de been. De politie arresteerde daar zeker 81 demonstranten, meldt persbureau AFP.