Prominente zakenman Malta wil praten over moord op onderzoeksjournaliste in ruil voor deal

De zakenman die in Malta werd gearresteerd als ‘persoon van belang’ voor het onderzoek naar de moord op een onderzoeksjournaliste, is bereid informatie te verstrekken over de zaak. Dit in ruil voor een overheidspardon, meldt persbureau Reuters op basis van politiebronnen.

Yorgen Fenech (38) werd woensdag gearresteerd nadat de Maltese marine zijn luxe motorjacht had doen stoppen voor de kust van Pembroke aan de noordkant van Malta: drie eilanden ten zuiden van Italië. Hij kwam donderdagavond weer vrij, vlak voor het verstrijken van de maximaal toegestane hechtenisduur van 48 uur, maar werd gisteren opnieuw gearresteerd.

De zakenman, een van de meest prominente van Malta en tot enkele dagen geleden CEO van onroerendgoedinvesteringsmaatschappij Tumas Group, verklaarde vanmorgen tegenover zijn verhoorders alleen te willen praten als de Maltese overheid hem daarna pardonneert. Oftewel: zijn schuld voor een vermeende misdaad of ander strafbaar feit kwijtscheldt.

Fenech, die vanmiddag met klachten over pijn in de borst naar het ziekenhuis werd gebracht maar na onderzoek weer werd vastgezet, is al de tweede in de zaak die het op een akkoordje wil gooien. Taxichauffeur Melvin Theuma, gearresteerd als vermeende tussenpersoon bij de moord, vroeg afgelopen week hetzelfde.

Premier

De Maltese premier Joseph Muscat stemde al in met het vergeven van Theuma als hij volledige informatie geeft die in de rechtszaak kan worden gebruikt. Boze Maltezers eisten woensdagavond het ontslag van de premier na de arrestatie van zakenman Fenech in verband met de moord.

De Maltese minister van Economie Christian Cardona werd vandaag kort ondervraagd in verband met het moordonderzoek, verklaarde een bron uit de omgeving van de minister tegenover Reuters. Het ministerie van Economie zei later in een verklaring dat Cardona werd gevraagd “enige opheldering te geven, onder meer over speculaties die in het verleden over hem werden gedaan.” Details over de aard van de speculaties werden niet gegeven.

Opdrachtgevers

Onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 om het leven door een autobom. Drie verdachten die zijn aangeklaagd voor het bevestigen en laten ontploffen van de bom zitten al vast in afwachting van de rechtszaak tegen hen. De politie zoekt nu naar de opdrachtgevers voor de moord.

De 53-jarige journaliste was bekend vanwege haar onderzoek naar corruptie. In 2017 publiceerde ze een verhaal over het bedrijf 17 Black Limited in Dubai, dat banden zou hebben met Maltese politici. Fenech zou eigenaar van dat bedrijf zijn geweest. Zijn motorjacht staat volgens Maltese media nog steeds geregistreerd op naam van de onderneming.

Volledig scherm Politieagenten doorzoeken het motorjacht van Yorgen Fenech. © AFP

Volledig scherm © EPA