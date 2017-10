'Puigdemont gevlucht naar België om asiel aan te vragen'

De­cem­ber­moor­den: 20 jaar cel geëist tegen voormalige rechterhand Bouterse

16:28 Tegen de Surinaamse oud-topmilitair Etienne Boerenveen is 20 jaar cel geëist voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Hij was de rechterhand van Desi Bouterse en bataljonscommandant ten tijde van de executie in 1982 van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime.