Puigdemont negeert Spaans uitstel om onafhankelijkheid Catalonië te verduidelijken

Orkaan Ophelia eist een dode

16:22 De storm Ophelia, die momenteel over Ierland raast, heeft haar eerste slachtoffer geëist. Een vrouw stierf nadat een boom door de harde wind omviel en op haar auto terechtkwam. Deze middag kwam de orkaan aan land in het zuiden van Ierland. Orkaan Ophelia is mogelijk de zwaarste storm in meer dan 50 jaar die Ierland treft.