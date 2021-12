Raad van Europa begint procedure tegen Turkije wegens vasthouden filantroop Kavala

Kavala werd vorig jaar na een eis van levenslang vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanbul in 2013, maar er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016. Een Turkse rechter besloot onlangs om Kavala nog langer vast te houden.

Vier jaar gevangen

De 64-jarige zakenman en filantroop werd in oktober 2017 op de luchthaven van Istanboel gearresteerd na een bezoek aan een cultureel project in samenwerking met het Duitse Goethe-instituut in de stad Gaziantep. Hij zit ondertussen vier jaar vast zonder dat hij ergens voor is veroordeeld. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besloot in 2019 dat de zakenman moet worden vrijgelaten.