Raketten afgevuurd op Jeruzalem, Amsterdamse vader (28) moet schuilen met zijn kinderen

luchtalarmIn de Israëlische hoofdstad Jeruzalem en het nabijgelegen Bet Shemesh is vanmiddag het luchtalarm afgegaan, omdat er raketten zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook. Dat bevestigt het Israëlische leger. De Palestijnse Hamas-beweging heeft de aanval opgeëist. ,,Dit is een boodschap die de vijand goed moet begrijpen”, zei een woordvoerder tegen persbureau Associated Press . Israël zou zelf inmiddels ook een raketaanval op het noorden van Gaza hebben uitgevoerd, waarbij negen mensen om het leven zijn gekomen.

Eerder op de dag had Hamas een ultimatum gesteld aan Israël. Als het land niet de veiligheidstroepen en kolonisten zou verwijderen uit een Arabische wijk in Jeruzalem, zou Hamas, die de macht heeft in Gaza, in de aanval gaan.

Paniek op straat

Op sociale media circuleren talloze beelden van paniek op straat, waarbij mensen naar binnen rennen om te schuilen. De vergaderzaal van de Knesset, het Israëlische parlement, werd met spoed ontruimd. Even later waren in de stad diverse explosies te horen.

Er zouden in totaal zeven raketten zijn afgevuurd, waarvan er één op een huis in het buitengebied van Jeruzalem terecht is gekomen. Een andere raket is onderschept door het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem.

Het lanceersysteem, dat Israël in 2011 plaatste, volgt de raketten en schiet ze tijdens de vlucht kapot. Er zijn vooralsnog geen meldingen van gewonden in Jeruzalem als gevolg van de raketaanval.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederlander in Jeruzalem

Volgens Eli Meisner (28) uit Amsterdam is de rust op straat inmiddels wedergekeerd. ,,Iedereen reageerde erg geschrokken”, zegt de Nederlander, die samen met zijn kinderen van 5 en 3 op familiebezoek is. ,,We hoorden na het luchtalarm vier luide knallen. Dit waren raketten die ergens in de buurt tot ontploffing kwamen.”

De Amsterdammer, die jaren in Jeruzalem heeft gewoond, bleef ergens schuilen tot het luchtalarm voorbij was. ,,Het eerste wat ik dacht was: rustig blijven, want ik heb een dochter van 5 en een zoontje van 3 die bij mij waren. Inmiddels zijn we rustig naar huis gelopen. We zouden vanavond uit eten gaan met vrienden, maar dat hebben we afgezegd. Dat lijkt me voor vandaag wat veiliger.”

Onrustig

In delen van Jeruzalem vinden al de hele dag botsingen plaats tussen betogers en de politie. Palestijnen gooien met stenen, terwijl de politie flitsgranaten, traangas en rubberen kogels gebruikt. Inmiddels zouden al 305 mensen gewond zijn geraakt, van wie zeven in levensgevaar zijn. De politie meldt 21 gewonde agenten.

Het is al sinds vrijdag onrustig in de Israëlische hoofdstad. Dit komt onder meer door de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het hooggerechtshof moet zich daar nog over uitspreken. Een rechtszaak hierover zou vandaag plaatsvinden, maar die is uitgesteld.

Oxfam Novib

In een reactie op het escalerende geweld in Jeruzalem zegt hulporganisatie Oxfam Novib zich grote zorgen te maken. ,,Palestijnse families die al generaties lang in Jeruzalem wonen, dreigen hun huizen uitgezet te worden en hebben te maken met systemische discriminatie. Dit komt ten goede aan de agenda van de kolonisten, waardoor het conflict verder wordt aangewakkerd”, zegt beleidsadviseur Dirk Jan Jalvingh.

Alle partijen moeten volgens Jalvingh ‘onmiddellijk actie ondernemen’ om de spanningen te verminderen en het geweld doen verminderen. ,,Daarnaast moeten Nederland en de EU concrete actie nemen en duidelijk maken aan de Israëlische overheid dat geweld door kolonisten en politie onacceptabel is en dat de gedwongen uitzettingen van Palestijnse families in Sheikh Jarrah moeten stoppen.”

Jeruzalemdag

Israël viert vandaag Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de al-Aqsa-moskee mochten komen.

Dit bericht wordt verder aangevuld. Hieronder enkele tweets van de onlusten in Jeruzalem

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Paniek op straat © AP