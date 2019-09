Raketten slaan in bij ambassade VS in Bagdad

Levend begraven, gruwelijk verminkte hond weer springle­vend

23 september Een ernstig mishandeld jong hondje dat in juli dit jaar meer dood dan levend werd gevonden op het strand op het Amerikaanse eiland Hawaï heeft zich op miraculeuze wijze hersteld. De dierenopvang waar het viervoetertje werd binnengebracht, schatte de overlevingskansen van teefje Leialoha in eerste instantie in op uiterst klein. Maar een gastgezin waar ze mocht herstellen, is erin geslaagd het zwaar verwaarloosde dier weer een mooie toekomst te geven.