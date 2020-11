Raketten uit opstandige regio Ethiopië afgevuurd op hoofdstad van buurland Eritrea

Moord op juf Mieke (59) schokt dorp in België: ‘Ondenkbaar dat iemand zo'n lieve vrouw iets wil aandoen’

12 november Verslagenheid en ongeloof in het Belgische dorp Noorderwijk. Waarom is de 59-jarige juf Mieke Verlinden dinsdagmiddag met een mes om het leven gebracht? In de buurt en op haar school ‘t Klavertje zijn ze in diepe rouw. Ook minister Lydia Peeters is zwaar aangedaan door het overlijden van de nicht van haar man. ,,Het is ondenkbaar. Onwezenlijk. Je kan je niet inbeelden dat iemand zo’n lieve vrouw iets zou kunnen aandoen.”