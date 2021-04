Rapport Europol: Georganiseerde misdaad in Europa nog nooit zó gevaarlijk

Dood van Russische balling in Londen moest op zelfmoord lijken

10 april Het lichaam van de in 2018 in Londen vermoorde Russische balling Nikolai Gloesjkov is zo achtergelaten dat het op zelfmoord leek. Om zijn nek was een hondenriem gewikkeld, naast het lichaam stond een keukentrapje en op de trap lag nog een touw, bleek vrijdag tijdens een zitting over het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Gloesjkov.