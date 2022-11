Ratten ‘verdacht’ van opeten honderden kilo’s cannabis in India

Ratten in het noorden van India krijgen de schuld van de verdwijning van honderden kilo’s cannabis. Het ging om drugs die in beslag waren genomen bij dealers en die opgeslagen lagen in magazijnen van de politie.

De drugs moesten als bewijs dienen in een rechtszaak, maar de politie bleek 200 kilo kwijt te zijn geraakt en gaf de knaagdieren daarvan de schuld, zo schrijven verschillende lokale en internationale media. ‘Ratten zijn kleine dieren en niet bang voor de politie’, aldus de rechtbank in de stad Mathura, in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, nadat gebleken was dat het bewijsmateriaal was verdwenen.

,,Op het politiebureau is geen plek waar de opgeslagen goederen veilig zijn voor de ratten’’, citeert The Hindustan Times een aanklager. ,,De overgebleven marihuana is door agenten vernietigd.’’

Het is niet de eerste partij cannabis die verloren is gegaan door toedoen van de knaagdieren, eerder zouden de ratten ook al bijna 400 kilo weg hebben geknabbeld.

Twijfel over uitleg politie

Toch wordt er ook getwijfeld aan de uitleg van de politie, zeker omdat een hoge politiefunctionaris heeft gezegd dat een deel van de softdrugs zijn verdwenen ‘door zware regenval’.

In Argentinië werden vier jaar geleden acht politieagenten ontslagen nadat ze muizen de schuld hadden gegeven van het verdwijnen van een grote hoeveelheid softdrugs. Van een drugsvangst van 6000 kilo werd slechts 5460 kilo aangetroffen in de opslag. Forensische experts verklaarden destijds dat zelfs een zeer grote groep knaagdieren dit niet kón hebben opgegeten. ,,Experts van de universiteit van Buenos Aires hebben uitgelegd dat muizen de drugs niet zouden aanzien voor voedsel. En dat als een grote groep muizen het zou hebben gegeten, er een hoop dode muizen gevonden hadden moeten zijn in de opslag’’, verklaarde een woordvoerder destijds.



De rechtbank in India heeft de politie tot morgen de tijd gegeven om aan te tonen dat de ratten inderdaad met de cannabis aan de haal zijn gegaan.

