Razende schutter schiet willekeurig elf mensen dood in Montenegro

met video Spoedopera­tie na aanslag op Salman Rushdie, bekende schrijver vlak voor lezing VS neergesto­ken

De Brits-Indiase romanschrijver Salman Rushdie is neergestoken vlak voor een lezing die hij zou geven in het westen van de staat New York. Gouverneur Kathy Hochul heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat Rushdie nog voor zijn leven vecht. Hij wordt op dit moment met spoed geopereerd.

20:39