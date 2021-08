Recht op demonstratie in Rusland afgelopen jaren schrikbarend ingeperkt

Zoontje (5) medewerker Britse ambassade sterft na val uit hotelraam, was net ontsnapt aan taliban

13:06 Een 5-jarig jongetje uit het Britse Sheffield is woensdag om het leven gekomen na een flinke val uit een raam van een hotelkamer. Het gaat om de zoon van een Britse ambassademedewerker in Kaboel, die nog maar net met zijn gezin in veiligheid werd gebracht vanwege de onveilige situatie in Afghanistan. „Ik hoorde de moeder roepen: ‘Mijn zoon, mijn zoon’.”