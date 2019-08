Rechtbank sluit zaak tegen Epstein

Britse jongen (15) steekt op Tenerife ouders neer en springt vervolgens in ravijn

19:55 Een 15-jarige Britse jongen is op het Spaanse eiland Tenerife in een 15 meter diep ravijn gesprongen nadat hij in de badplaats Costa Adeje zijn ouders had neergestoken. Na het gezinsdrama zijn de vader en moeder met ernstige verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De jongen overleefde zijn ‘dodensprong’ en ligt onder politiebewaking weer in een ander hospitaal.