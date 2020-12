Rechter: ‘Geen borgtocht voor Ghislaine Maxwell’

Gezochte fietser die kniestoot gaf aan meisje (5) neemt contact op met de ouders

8:45 Terwijl de politie nog altijd op zoek is naar een fietser die op eerste kerstdag een 5-jarig kind in de omgeving van Baraque Michel in Jalhay een kniestoot heeft gegeven, heeft de man nu zelf naar de ouders van het kleine meisje gebeld om uitleg te geven. Dat meldt de Belgische nieuwssite Sudinfo. Het bewuste incident zorgde voor veel verontwaardiging op sociale media.