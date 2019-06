Rechts-extremistische verdachte bekent moord op Duitse politicus

De 45-jarige Stephan E., die wordt verdacht van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke, heeft de moord bekend. Hij heeft de moord op eigen initiatief en in zijn eentje gepleegd, zo luidt een deel van de verklaring. Dat bevestigt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehöfer, na berichtgeving in Duitse media.

Stephan E. geldt als een neonazi en is eerder meerdere keren tot een celstraf veroordeeld. De 65-jarige christendemocraat Lübcke was leider van het district Kassel, een van drie districten in de deelstaat Hessen.

Lübcke was een uitgesproken voorstander van het ruimhartige immigratiebeleid dat zijn partijgenoot bondskanselier Angela Merkel in 2015 bepleitte.

Op de kleding van de vermoorde politicus is dna-materiaal van de verdachte zijn gevonden. Het materiaal werd aan hem gelinkt na analyse in een dna-databank. De 45-jarige E. werd op 16 juni vroeg in de ochtend in zijn woonplaats Kassel van zijn bed gelicht door een speciaal arrestatieteam. Hij heeft een berucht verleden in rechts-extremistische hoek, melden Duitse media.

Zo werd hij volgens het weekblad Die Zeit op 20-jarige leeftijd in 1993 gearresteerd na een aanval op een asielzoekerscentrum in Hohenstein-Steckenroth (Hessen). In een brandende auto zaten explosieven verstopt. Omdat bewoners van het centrum het vuur op tijd blusten ging de springstof niet af. Stephan E. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. In 2009 kreeg hij, aldus Der Spiegel, opnieuw celstraf nadat hij met andere rechts-radicalen met grof geweld een bijeenkomst van een vakbond in Dortmund had verstoord.

Voortuin

Walter Lübcke, vooraanstaand lid van de CDU, werd begin juni door een familielid gevonden in de voortuin van zijn woning in Wolfhagen-Istha bij Kassel in de deelstaat Hessen. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten.

De politie hield van begin af aan rekening met verschillende motieven. Er werd ook nadrukkelijk rekening mee gehouden dat de dader mogelijk gezocht moest worden in de persoonlijke omgeving van het slachtoffer. De politie besteedde anderhalve week geleden nog aandacht aan de zaak in het opsporingsprogramma Aktenzeichen XY ... ungelöst.