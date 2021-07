Recordhitte in Lapland: ‘Scandinavië is nu net een oven’

In ons land wil de zomer nog niet bepaald losbarsten, maar intussen kampt Scandinavië met een hittegolf. In het Noorse Banak werd het gisteren recordwarm met 34,3 graden. In Kevo in Lapland tikte de thermometer zondag een temperatuur aan van 33,6 graden, voor het eerst in honderd jaar tijd.

In 1914 werd voor het laatst zo’n hoge temperatuur gemeten in Fins Lapland: toen werd het zelfs 34,7 graden. In heel Finland was deze juni de warmste ooit sinds het begin van de metingen in 1844, schrijft The Guardian. Ook Zweden rapporteerde recordtemperaturen. Nog noordelijker, in het Noorse Banak ruim boven de poolcirkel, werd het zelfs 34,3 graden. ‘Dat is in Europa nog nooit vertoond boven 70 graden noorderbreedte’, schrijft de Schotse meteoroloog Scott Duncan. ‘Scandinavië is nu net een oven.’ Het kan verkeren: het Noorse weersinstituut liet gisteren nog weten dat het precies zeventig jaar geleden was dat het Noorse kouderecord voor juli werd gevestigd. Op 5 juli 1951 werd het -8,3 graden.

In grote delen van Scandinavië liggen de temperaturen zo’n tien tot vijftien graden boven de gemiddelden. De nachten zijn tropisch: boven de twintig graden.

Volgens meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza is een hogedrukgebied in het uiterste westen van Rusland de boosdoener, die stuwt de hete lucht die kant op. ,,En daarbij de felle zon, die in de zomer in het noorden niet onder gaat. De hitte wordt ’s nachts dus slechts een beetje getemperd, maar die afkoelperiode is vrij kort.” De warme lucht wordt later deze week verdreven, zegt hij. ,,Dan gaat het lagedrukgebied dat nu ons weer veroorzaakt die kant op. Niet zonder slag of stoot: in sommige delen van Scandinavië zal het flink gaan regenen en krijgen ze te maken met onweersbuien.”

Niet alleen Scandinavië kampt met een hittegolf. In Noord-Amerika kwamen al honderden mensen om door het warme weer. Zo werd er enkele dagen geleden nog een temperatuur van 49,6 graden gemeten in het dorpje Lytton in Canada. Even daarna werd Lytton van de kaart geveegd door bosbranden. Ook het Amerikaanse Californië kampt met zware bosbranden.

En voor ons? Na een recordwarme juni blijft het zomerweer deze week nog Hollands wisselvallig.

