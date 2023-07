Recordhitte: voor de derde keer deze week wereldwijd warmste dag ooit gemeten

De mondiale temperatuur bereikte afgelopen dagen meerdere malen een recordhoogte. Donderdag werd voor de derde keer deze week de warmste dag ooit gemeten. Dat meldt het National Centers for Environmental Prediction (NCEP), een afdeling van de weerdienst in de Verenigde Staten.

De gemiddelde wereldwijde temperatuur tikte maandag een record van 17 graden Celsius aan volgens het NCEP. Dinsdag steeg het kwik verder tot 17,2 graden, en donderdag werd met 17,3 graden Celsius het hitterecord opnieuw gebroken. Het vorige record, 16,9 graden, dateerde van augustus 2016.

Het was de afgelopen tijd erg heet in delen van de wereld. Onder meer China en de VS gingen gebukt onder intense hittegolven. In Mexico kostte een hittegolf aan meer dan honderd mensen het leven. In Noord-Afrika zijn temperaturen gemeten van bijna 50 graden. Zelfs op Antarctica was het ongebruikelijk warm.

‘Zulke records zijn een voorspelbaar gevolg van een korte temperatuurboost van El Niño, die bovenop de langetermijntrend van wereldwijde opwarming komt’, zei Robert Rohde, hoofdonderzoeker voor Berkeley Earth, een non-profitorganisatie voor klimaatwetenschap, op Twitter.

Heetste juni ooit

De Copenicus Klimaatveranderingsdienst van de EU meldde donderdag dat afgelopen juni de heetste junimaand ooit gemeten was. Het oude record van juni 2019 werd met een substantiële marge gebroken, en het was afgelopen maand iets meer dan 0,5 graden Celsius warmer dan het gemiddelde van 1991 tot 2020.

Vooral delen van Canada, de VS, Mexico, Azië en het oostelijk deel van Australië waren afgelopen maand significant warmer dan normaal. In het westen van Australië, de VS en Rusland was het juist koeler dan gebruikelijk. Daarnaast waren de oppervlaktetemperaturen van de Noord-Atlantische zee waren exceptioneel hoog - ‘off the charts’, aldus de dienst.

In Nederland is het dit weekend weer heet: zowel zaterdag als zondag wordt het tropisch warm, met in het oosten en zuidoosten op diverse plekken temperaturen van 33 of 34 graden. Ook aan de kust wordt het met 30 graden tropisch.

