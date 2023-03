Red Bull verdacht van maken verboden prijsafspraken

Britse minibus met achttien inzitten­den crasht in Antwerpen: chauffeur veronge­lukt en tiener in levensge­vaar

In Antwerpen is zondagochtend rond 03.30 uur een zwaar ongeval gebeurd met een Britse minibus. De bestuurder (67) kwam om het leven, de achttien andere inzittenden raakten gewond. Een 15-jarige jongen is in levensgevaar. Het gezelschap bestond uit Britten die na familiebezoek aan de joodse gemeenschap terugkeerden naar Londen. Aanvankelijk raakte de bus een andere wagen, maar reed daarna door, waarna het voertuig crashte.