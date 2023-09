Reddingsactie gelukt: ijsbreker bereikt na week Antarctica om zieke onderzoeker op te halen

Er werd een ‘urgente operatie’ opgestart omdat een redding via de lucht niet mogelijk bleek. Vanuit Tasmanië vertrok vorige week een ijsbreker om de patiënt op te halen. Wat de onderzoeker mankeerde, is niet bekendgemaakt. Alleen dat hij specialistische zorg nodig had.

Wat de man op Antarctica deed, is uit privacyoverwegingen ook niet gemeld. Australië heeft drie onderzoeksstations in het zuidpoolgebied. De man werkte op het afgelegen Casey-station. In de buurt ligt een landingsbaan van ijs voor vliegtuigen, maar die is vaak onbruikbaar door de barre omstandigheden. In de winter zijn er maximaal twintig mensen aan het werk op de basis. Er vindt een medische evaluatie plaats voordat zij worden uitgezonden.