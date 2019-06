Reddingsdrama Frankrijk: ‘Zwemvesten werden drie redders fataal’

,,Waarom hadden zij verdomme niet ook een beschermengel op hun schouder zoals wij’’, verklaarde een van de vier redders met een mengeling van woede en verdriet tegenover Franse media. Amper 24 uur nadat de reddingsboot SNS 061 Jack Morisseau in een vliegende storm uitrukte voor een vissersboot in de problemen, blikte hij met een van zijn maten terug op het drama dat hun drie vrienden fataal werd.

Ruiten verbrijzeld

De reddingsboot vertrok gistermorgen omstreeks 11 uur uit de haven van Les Sables-d’Olonne. De Franse westkust werd op dat moment gegeseld door een zeer zware storm genaamd Miguel. Nadat de SNS 061 tevergeefs had gezocht naar de vissersboot, waarvan alleen wrakstukken en een reddingsvlot werden gevonden, sloeg het noodlot toe.

De problemen begonnen toen een zes meter hoge muur van water de ruiten van de reddingsboot verbrijzelde. De klap en de kracht van het binnenstromende water drukten de zeven bemanningsleden van hun plaats, vertelde redder David. ,,Terwijl het zeewater zich een weg zocht door onze boot, probeerden we allemaal onze positie weer in te nemen. Tevergeefs want even later bleek dat de boot onbestuurbaar was. Het zeewater had de motor en de elektrische circuits lam gelegd.’’

Weg gekatapulteerd

Daarna ging het allemaal heel snel. Woeste golven breken op de ronddobberende reddingsboot, die steeds verder begint over te hellen. ,,We begonnen met zijn allen als een gek te hozen in een poging het zeewater uit de boot te krijgen. Even later werden we bedolven onder een reusachtige golf die de boot deed kapseizen. Dat ging met zo'n snelheid dat vier van ons uit de stuurhut werden gekatapulteerd. Eenmaal weer boven water, zagen we dat Yann, Alain en Dimitri nergens te bekennen waren. We wilden terug naar onze boot gaan om hen te redden maar hadden nauwelijks kracht meer’’, verklaarde David met trillende stem.

Zijn drie collega's en hij hadden het geluk dat ze zich op slechts 200 meter uit de kust bevonden. Geholpen door brandweerlieden die vanuit een helikopter te water waren gelaten, wisten ze zwemmend de rotskust te bereiken. Daar spoelde later ook de reddingsboot aan met daarin de lichamen van hun drie vrienden.

Reddingsvesten

,,Hun reddingsvesten waren opgeblazen. Daardoor plakten ze als het ware tegen het plafond van de stuurhut toen de boot ondersteboven in de golven dreef’’, verklaarde voorzitter Xavier de la Gorce van de SNSM (Franse tegenhanger van de KNRM).

Volgens hem zou de reddingsboot zichzelf tot tweemaal toe weer hebben weten op te richten maar lukte dat de derde keer niet meer door de grote hoeveelheid water aan boord. De SNS 061 Jack Morisseau was een reserveboot gebouwd in 1986. Een nieuwer exemplaar was uitgerekend gisteren niet beschikbaar wegens een onderhoudsbeurt.

De Franse zeevaartpolitie is een onderzoek begonnen naar het drama met de reddingsboot. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Visser

De zeven redders kenden de visser voor wie ze gisteren uitrukten. Van de 59-jarige man afkomstig van het eiland Oléron ontbreekt elk spoor. De zoekactie naar hem is vanmiddag gestopt. Volgens de autoriteiten was er geen enkele hoop meer dat hij levend zou worden gevonden.

De vier reddingswerkers van de SNS 061 Jack Morisseau verwijten de visser niks. De burgemeester van Les Sables-d’Olonne deed dat gisteren wel. Hij noemde het ‘onbegrijpelijk’ dat de vissersboot was uitgevaren terwijl code Oranje gold voor het departement.

De vier overlevenden achten de reserveboot evenmin verantwoordelijk voor de dood van hun drie kameraden. ,,Alles aan boord is gegaan zoals het moest gaan’’, zei redder Christophe berustend in het lot verbonden aan reddingswerk op zee.

