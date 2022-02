Reddingswerkers op enkele meters van Marokkaanse kleuter Rayan in put

Marokkaanse reddingswerkers zijn nog op slechts enkele meters verwijderd van Rayan, de kleuter die dinsdag in een put viel. Het 5-jarige jongetje bevindt zich op 32 meter diepte op de bodem van de put, reddingswerkers melden in de nacht van donderdag op vrijdag dat een gat dat zij parallel graven aan de put inmiddels een diepte van 27 meter heeft.

Volledig scherm Reddingswerkers bij de gegraven put die uiteindelijk moet leiden naar de vastgeraakte peuter Rayan. © AFP Bij het vallen van de avond waren verschillende graafmachines in de weer en hulpverleners verwachten dat het jongetje ‘in de komende uren’ gered zou kunnen worden. Toch moet het moeilijkste deel van de reddingsoperatie nog beginnen, als geprobeerd wordt een horizontale tunnel van drie meter te graven om het jongetje te kunnen bereiken.

De reddingsoperatie, die het nieuws beheerst in het land en door verschillende Marokkaanse media live wordt uitgezonden, houdt het hele land in spanning. De Arabischtalige hashtag #SaveRayan gaat in Noord-Afrika viraal op sociale media en verschillende beroemdheden, zoals de Algerijnse voetballer Riyad Mahrez, die voor Manchester City speelt, uiten hun steun.

Het jongetje viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. ,,Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan”, vertelde zijn vader volgens het Franse persbureau AFP. De oma van het jongetje zegt dat hij in het hele dorp Bab Berred zeer geliefd is.

Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die met een diameter van 45 centimeter te smal is. Wel is het gelukt om via slangen water en zuurstof bij de jongen te krijgen. Op videobeelden was eerder te zien dat hij nog in leven is. Er staan medici klaar om Rayan op te vangen als hij uit de put kan worden gehaald en een politiehelikopter is gereed om het kind over te brengen naar het ziekenhuis.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.

Volledig scherm De 5 jaar oude Rayan. © Privébeeld