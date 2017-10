Regels? Dit gezin vindt het onzin!

Skye (13), Finlay (12), Phoenix (9), Pearl (8), Hunter (5), Zephyr (3) en Woolf (1,5) mogen doen waar ze maar zin in hebben. Het enige dat hun moeder Gemma (35) vraagt is om niet te liegen en elkaar geen pijn te doen. Wanneer ze gaan slapen en of ze willen leren, is bijvoorbeeld volledig hun eigen beslissing.



De vijfjarige Hunter zwaait vaak met een pikhouweel in het rond en speelt graag met wasbenzine en andere chemicaliën. ,,Zo leert hij nog iets bij over wetenschap'', vindt Gemma. ,,Ik wil dat mijn kinderen in een interessant en leuk gezin opgroeien, gevuld met de liefde die ik als kind nooit heb gekregen.''



Maar opgroeien in een gezin zonder regels heeft zo zijn gevolgen. Geen enkel kind uit het gezin Rawnsley gaat naar school. Hun ouders hebben hen leren lezen en schrijven en elk jaar krijgen ze een onderwijsinspecteur over de vloer. ,,We improviseren gewoon wat'', vertelt Gemma aan de Britse krant The Mirror. Toch is het vaak net een normaal gezin: ,,Als het goed weer is, spelen we buiten. Als het regent, dan doen we leuke dingen binnen.'' Alleen met een groot verschil. Gemma: ,,Er zijn geen grenzen en de kinderen doen wat ze willen.”