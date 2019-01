Regen bemoeilijkt reddingsactie Spaanse peuter

Ook komende nacht zoeken de reddingswerkers door naar het jongetje. Om hem te bereiken groeven ze meerdere reddingstunnels, waarvan één parallel loopt aan de loodrechte schacht waarin de peuter is gevallen. De tweede tunnel benadert de put horizontaal, vanuit de zijkant van de heuvel waarin de tunnel is gegraven. Spaanse media schrijven dat regen de reddingsactie bemoeilijkt en dat de kans dat Julen nog leeft nu nóg kleiner is.

,,We hebben nog hoop, maar die slinkt iedere minuut’’, zei de burgemeester van Totalán. Het team van reddingswerkers probeert de moed erin te houden. ,,We stoppen pas als we Julen hebben gevonden. En niemand twijfelt eraan dat we hem vinden. We hebben alle hoop dat hij nog leeft’’, verklaarde een afgevaardigde van de regering in Málaga. ,,Het is alsof Julen de zoon van ons allemaal is. Als jouw kind daar zat, zou je toch ook achter hem aan gaan? Nou, wij gaan achter hém aan’’, zei Ángel García Vidal, van het ingenieurscollege in Málaga, dat de technische aspecten van de reddingsactie naar de peuter coördineert.