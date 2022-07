Regering-Biden wil toch nieuwe licenties voor olieboringen op zee uitgeven

‘Totale oorlog met Rusland vermijden blijft Na­vo-toppriori­teit, maar hard terugslaan kan’

Een totale oorlog met Rusland vermijden blijft de kernverantwoordelijkheid van de Navo. Tegelijkertijd heeft ze nu zoveel troepen in Oost-Europa dat er ook in Moskou geen enkel misverstand over kan bestaan dat ze hard terugslaat als Rusland Navo-grondgebied zou schenden.

30 juni