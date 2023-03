Regering Georgië trekt omstreden wetsvoorstel in, protesten gaan door

‘Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft drie kinderen, oudste is een zoon’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in totaal drie kinderen en de oudste is een zoon. Dat hebben parlementariërs in Zuid-Korea van de inlichtingendiensten te horen gekregen, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Over de kinderen van Kim Jong-un is weinig bekend.