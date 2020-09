Regering-Trump wint rechtszaak over deportatie migranten met beschermde status

De rechtbank vernietigde met twee stemmen tegen één de eerdere beslissing van een federale rechter in San Francisco. Die had de deportatie voorkomen van migranten uit Haïti, Nicaragua, El Salvador en Soedan. De zaak was aangespannen door de kinderen van de vluchtelingen, die de Amerikaanse nationaliteit hebben. Er zijn ongeveer 300.000 personen uit die vier landen die onder die beschermde status vallen. Maar volgens de Trump-regering is het in die landen inmiddels veilig genoeg om terug te keren.